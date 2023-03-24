Венгрия не поддержала вступление Швеции в НАТО: у Орбана озвучили "претензии"

Лидер Турции заявил, что страна все-таки ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

Венгрия до сих пор не поддержала вступление Швеции в НАТО. Спустя несколько месяцев молчания сегодня, 23 марта, в офисе премьер-министра Виктора Орбана озвучили "претензии" к Швеции.

Их премьер Венгрии Балаш Орбан написал в своем Twitter.

Чиновник перечислил все "оскорбления" из-за заявлений некоторых шведских чиновников. В частности, речь идет о заявлении шведского премьер-министра Ульфа Кристерсонома, который сказал, что он будет говорить с венгерским коллегой Виктором Орбаном о том, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

В ответ советник венгерского премьера обнародовал несколько "критических" заявлений шведских чиновников в адрес Венгрии, из-за которых, по словам Орбана, Будапешт тормозит вступление Швеции в НАТО.

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Отмечается, что глава правительства Ульф Кристерсон призвал оказывать давление на венгерское правительство и поддерживать все более сильную венгерскую оппозицию. Другую цитату озвучила министр по делам ЕС Джессика Россуолл, которая 30 июня 2021 года призвала применить новый механизм обусловленности Евросоюза, чтобы прекратить выплаты Венгрии из бюджета ЕС из-за проблем с верховенством права.

Более того, Орбан вспомнил высказывания министра занятости и интеграции Йохана Персона, который 10 мая 2022 года сказал, что "ксенофобское и националистическое правительство Венгрии продолжает нарушать принцип верховенства права и отказывается от поддержки Украины".

В соцсетях высмеяли "объяснения" советника Орбана, сравнили такое поведение с детьми в детском саду и отметили, что шведы правы в каждом из приведенных высказываний. Также комментаторы заявили, что Венгрию давно пора выбросить из НАТО в качестве анклава России, и назвали, в чем настоящая проблема.

"Да, мы все знаем, что венгры – российские болонки, не нужно об этом напоминать. Правильным решением будет изгнать Венгрию из ЕС и НАТО, она не принадлежит ни к тому, ни к другому", – говорят пользователи в Сети.

Отметим, что только Турция, кроме Венгрии, еще не одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта заявил, что страна таки ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.