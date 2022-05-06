Венгрия не поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла — Орбан

Венгрия не поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла — Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против внесения церковных деятелей в список санкций.

Кроме того, он заявил, что идея с запретом на импорт российской нефти в ЕС также не получит поддержки венгерских властей.

Об этом глава венгерского правительства заявил в эфире Kossuth Radio, сообщает HIRadio.

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"Мы не поддерживаем внесение церковных деятелей в список санкций", — сказал Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии раскритиковал Европейскую комиссию за предложение ограничить импорт российского газа в пределах шестого пакета санкций.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предложила заморозить активы патриарха Кирилла, главы Российской православной церкви. Кроме того, стало известно, что послы Европейского Союза не смогли договориться о введении шестого пакета санкций против России через несколько стран, в частности Венгрию.

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