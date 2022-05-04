Венгрия не согласна с решением ЕС и выступает против нефтяного эмбарго России

Венгрия не согласна с решением ЕС и выступает против нефтяного эмбарго России

Венгрия не согласна с решением ЕС о нефтяном эмбарго России. В стране не видят никаких планов или гарантий в текущем предложении ЕС.

В венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии. Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg.

В свою очередь спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что беспокойства Венгрии остаются нерешенными.

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"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", — сказал он.

Напомним, что в среду, 4 мая, Еврокомиссия представляет шестой пакет санкций против России за военную агрессию против Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Европа хочет, чтобы Украина победила в войне.

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