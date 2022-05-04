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Венгрия поддержит нефтяное эмбарго против РФ: Сийярто назвал условие

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Венгрия поддержит нефтяное эмбарго против РФ: Сийярто назвал условие

Associated Press

Сийярто назвал условие, при котором Венгрия поддержит нефтяное эмбарго против РФ.

Венгрия согласится на новые энергетические санкции против РФ только в том случае, если импорт сырой нефти из России по трубопроводу будет освобожден от них.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 444.hu.

"Поэтапное прекращение поставок нефти с конечным сроком к следующему году является решением, которое нельзя поддержать, поскольку безопасное энергоснабжение Венгрии будет полностью уничтожено пакетом санкций", — отметил он.

Сийярто настаивает, что не может поддержать это эмбарго, потому что это уничтожит энергетическую безопасность страны.

"Венгрия сейчас может покупать достаточно нефти для функционирования экономики только из России", — сказал он, добавив, что это географическая и инфраструктурная реальность.

Ранее в венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии. Венгрии и Словакии, сильно зависящие от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

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