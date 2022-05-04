Венгрия поддержит нефтяное эмбарго против РФ: Сийярто назвал условие

Сийярто назвал условие, при котором Венгрия поддержит нефтяное эмбарго против РФ.

Венгрия согласится на новые энергетические санкции против РФ только в том случае, если импорт сырой нефти из России по трубопроводу будет освобожден от них.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 444.hu.

"Поэтапное прекращение поставок нефти с конечным сроком к следующему году является решением, которое нельзя поддержать, поскольку безопасное энергоснабжение Венгрии будет полностью уничтожено пакетом санкций", — отметил он.

Также читайте Кулеба назвал соучастниками преступлений те страны, которые против нефтяного эмбарго для России

Сийярто настаивает, что не может поддержать это эмбарго, потому что это уничтожит энергетическую безопасность страны.

"Венгрия сейчас может покупать достаточно нефти для функционирования экономики только из России", — сказал он, добавив, что это географическая и инфраструктурная реальность.

Ранее в венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии. Венгрии и Словакии, сильно зависящие от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

Нефтяное эмбарго: какие ограничения ждут Россию в новом санкционном пакете ЕС

Читайте также: