Венгрия против того, чтобы вводить санкции в отношении российского патриарха Кирилла

Венгрия против того, чтобы вводить санкции против российского патриарха Кирилла.

Венгрия во второй раз заблокировала введение санкций Евросоюза против российского патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

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Как отмечается, свою позицию Венгрия аргументировала тем, что якобы ни один религиозный деятель не может быть внесен в санкционный список.

"Некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия заблокировала их, как и в прошлый раз", — подчеркнул Рикард Джозвяк.

Отметим, что летом ЕС не включал в список патриарха, который поддерживает войну в Украине и призывает к мобилизации.

Напомним, что украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

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