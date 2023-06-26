Венгрия снова заблокировала военную помощь ЕС для Украины: у Орбана выдвинули ультиматум

Венгры недовольны тем, что их крупнейший банк в списке международных спонсоров войны.

Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи Украине от Европейского союза. В Орбана нашему государству выдвинули ультиматум и требуют исключить свой крупнейший банк OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

Об этом пишет Reuters по ссылке на заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто.

Венгрия не поддержала выплату следующего транша из Европейского фонда социального страхования (ЕФС) в размере около 500 миллионов евро, ссылаясь на недовольство по поводу внесения украинцами OTP Bank в черный список.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому OTP, крупнейший венгерский банк, находится в списке международных спонсоров войны", — заявил Сийярто.

Венгрия уже блокировала выплату этого транша странам-членам в мае, ссылаясь на ту же проблему.

ЕФПБ, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом, направленным на усиление способности ЕС предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность.

Напомним, РПЦ заявила о том, что при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья. Украине удалось установить местонахождение 11 бывших военнопленных, которые находились в Венгрии. После продолжительного дипломатического скандала МИД Украины удалось вернуть 5 пленных воинов ВСУ.

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