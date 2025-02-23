В МИД Венгрии заявили, что провоенные либеральные европейские лидеры три года разжигали конфликт, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению.

Венгрия официально поддержала и стала соавтором американского проекта резолюции ООН по Украине, не содержащей осуждения российской агрессии.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.

По его словам, начавшиеся в Эр-Рияде переговоры между США и Россией приблизили завершение войны в Украине больше, чем любые предыдущие усилия за последние три года.

"После трех лет безнадежности, инаугурация президента, выступающего за мир, принесла надежду в Соединенных Штатах", – сказал он.

Завтра Генеральная Ассамблея будет рассматривать две мирные резолюции – одну предложили США, другую подготовили страны ЕС. Венгрия поддерживает американский вариант и даже присоединилась к его разработке.

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"Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры три года разжигали конфликт, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению", – подчеркнул Сиярто.

Ранее сообщалось, что резолюция США не содержит прямых формулировок об ответственности России за развязывание войны.