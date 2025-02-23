В МИД Венгрии заявили, что провоенные либеральные европейские лидеры три года разжигали конфликт, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению.
Венгрия официально поддержала и стала соавтором американского проекта резолюции ООН по Украине, не содержащей осуждения российской агрессии.
Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.
По его словам, начавшиеся в Эр-Рияде переговоры между США и Россией приблизили завершение войны в Украине больше, чем любые предыдущие усилия за последние три года.
"После трех лет безнадежности, инаугурация президента, выступающего за мир, принесла надежду в Соединенных Штатах", – сказал он.
Завтра Генеральная Ассамблея будет рассматривать две мирные резолюции – одну предложили США, другую подготовили страны ЕС. Венгрия поддерживает американский вариант и даже присоединилась к его разработке.
"Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры три года разжигали конфликт, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению", – подчеркнул Сиярто.
Ранее сообщалось, что резолюция США не содержит прямых формулировок об ответственности России за развязывание войны.
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