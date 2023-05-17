Венгрия угрожает заблокировать военную помощь Украине от Евросоюза

Также в Венгрии заявили, что будут блокировать любые санкции против России.

В Министерстве иностранных делВенгрии заявил, что разблокируют военные транзиты Евросоюза в Украину только после того, как Киев снял санкции венгерского ОТР Bank.

Об этом информирует издание Reuters.

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Глава МИД Венгрии Питер Сиярто заявил, что его страна будет блокировать следующий транш военной поддержки Европейского Союза для Украины и какие-либо санкции против России, пока будут действовать украинские санкции против банка ОТР Bank.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Напомним, ранее сообщалось, что до 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные. Тогда к границе свезли также военные понтоны.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку под названием " Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине ". Произошло это, по его словам, из-за поставок вооружения ВСУ.

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