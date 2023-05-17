Венгрия угрожает заблокировать военную помощь Украине от Евросоюза

Также в Венгрии заявили, что будут блокировать любые санкции против России.
В Министерстве иностранных делВенгрии заявил, что разблокируют военные транзиты Евросоюза в Украину только после того, как Киев снял санкции венгерского ОТР Bank.
Об этом информирует издание Reuters.
Глава МИД Венгрии Питер Сиярто заявил, что его страна будет блокировать следующий транш военной поддержки Европейского Союза для Украины и какие-либо санкции против России, пока будут действовать украинские санкции против банка ОТР Bank.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.
Напомним, ранее сообщалось, что до 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные. Тогда к границе свезли также военные понтоны.
Кроме того, мы ранее информировали, что представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку под названием " Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине ". Произошло это, по его словам, из-за поставок вооружения ВСУ.
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