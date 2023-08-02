Венгрия угрожала пленным воинам ВСУ передовой и предлагала не возвращаться в Украину — СМИ

В июне Россия передала Венгрии 11 граждан Украины, воевавших в составе ВСУ и попавших в плен к оккупантам. Страна-террорист передала Венгрии украинцев через их венгерские фамилии, однако только один из защитников знал венгерский язык и имел двойное гражданство.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Журналисты установили, что освобождение и доставку украинских военных в Венгрию организовал вице-премьер венгерского правительства Жолт Семьен. Об этом не было известно венгерскому МИД, поэтому там сначала отрицали причастность этого государства к возвращению воинов ВСУ. Украинских защитников Будапешт получил по маршруту через Турцию.

Об 11 воинах ВСУ известно, что они исчезли почти год назад возле Купянска. Это – молодые защитники, в возрасте 19-23 года. Их оккупанты содержали в лагере, о котором Украине почти ничего неизвестно.

"Или российская сторона освободила их, когда передала Венгрии, или солдаты были переданы Венгрии как военнопленные, и Венгрия их освободила", — пояснил юрист-международник Тамаш Гоффманн.

По данным издания, только один из воинов ВСУ имел двойное гражданство и говорил на венгерском языке, остальные идентифицировали как "представителей русинского общества". Венгрии их отдали, поскольку у них были венгерские фамилии.

По данным источника "Радио свобода", воинам ВСУ в Венгрии сказали, что: "для нас было бы более благоприятным выбором, если бы они не возвращались в Украину. Они также получили информацию по прибытии, что если они уедут домой, их немедленно отправят на передовую ".

Это подтвердил представитель МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что оставшейся группой украинцев в Венгрии продолжают манипулировать. В настоящее время шесть военных из той группы находятся на территории ЕС, предположительно, в Венгрии, пятеро уехали домой в Украину.

"У нас есть информация – и это подтверждают вернувшиеся в Украину – что на них оказывалось психологическое давление и они получали искаженную информацию. Мы также знаем, что ими манипулировали и что оставшейся в Венгрии группой продолжают манипулировать", — сказал он.

Тайная передача Венгрии воинов ВСУ

В июне 2023 стало известно, что страна-оккупант тайно передала Венгрии украинских защитников. Это произошло якобы через посредничество РПЦ. Впоследствии Украине удалось вернуть из Венгрии 5 защитников, остальные остались на территории соседнего государства.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что российские спецслужбы, прикрываясь представителями РПЦ, готовят очередную передачу украинских пленных в Венгрию. Украину в эти планы не включают.

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