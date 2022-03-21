Вера Брежнева переехала в Польшу и показала, как помогает украинским беженцам

Вера Брежнева переехала в Польшу и показала, как помогает украинским беженцам

Певица забрала с собой дочь.

Певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в России, выехала в Польшу, где занимается волонтерской деятельностью.

Исполнительница, родившаяся в Днепропетровской области, сортирует гуманитарную помощь для Украины на одном из складов в Люблине. Об этом она рассказала в своих Instagram-stories. В частности, знаменитость показала детские антивоенные рисунки.

instagram.com/ververa

"Таким милым способом хотят поддержать незнакомых детей из другой страны", – прокомментировала она.

Артистка также поделилась, что уехала в соседнюю страну вместе с дочерью.

Отметим, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая началась 24 февраля, Вера Брежнева публикует в Сети посты, где рассказывает о событиях, происходящих на территории страны. Также она рассказывала, что ее муж Константин Меладзе вместе с мамой и сестрой скрывается в бомбоубежище в Киеве.

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