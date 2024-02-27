"Вера Путина в то, что США прекратят помогать Украине, подтверждается" – экс-глава ЦРУ

Владимир Путин начинает говорить скептикам, что прав в своей стратегии войны против Украины.

Прогноз президента России Владимира Путина о том, что у США "сдадут нервы" и они перестанут поддерживать Украину, подтверждаются.

Такое мнение высказал бывший руководитель отдела ЦРУ по работе с Россией Стив Холл, пишет Business Insider.

"Это были очень хорошие несколько недель для Владимира Путина. Я думаю, что мы можем видеть это по его поведению и тому, что он сделал и сказал", — отметил Холл.

По его словам, Путин начинает говорить скептикам из своего ближайшего окружения, что он прав в своей стратегии по отношению к Украине.

"Сначала он, по сути, говорил: "Послушайте, в долгосрочной перспективе, если мы удержимся, Запад и, в частности, США потеряют фокус. У них сдадут нервы. Они перестанут поддерживать Украину. Так или иначе, просто наберитесь терпения", – сказал Холл.

"Что ж, теперь, спустя два года, он может сказать: "Смотрите, терпение начинает приносить плоды. Запад теперь должен показать, что Путин ошибается", — добавил он.

Администрация президента Джо Байдена призывает Конгресс принять дополнительную помощь Украине.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресной программе NBC, что неоказание помощи Украине приведет к "результату, который хотел бы видеть Владимир Путин, а именно: Соединенные Штаты не выполнят свою ответственность".

Салливан также добавил, что "реальность такова, что Путин ежедневно выигрывает от того, что Украина не получает необходимые ресурсы, и Украина страдает".

Напомним, по данным DeepState, оккупанты захватили еще два села к западу от Авдеевки.

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