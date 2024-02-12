Вербовка заключенных в РФ на войну: оккупанты предпочитают осужденных за убийство

Российских заключенных вербуют в три отряда: "Шторм-Z", "Шторм-V" и "Шторм Гладиатор".

Министерство обороны России во время вербовки заключенных на войну против Украины предпочитает осужденных за убийство.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала директор фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова.

"Есть три больших подразделения заключенных. Одно – всем известный "Шторм-Z". Это обычные заключенные, из них большинство убийц, поскольку во время вербовки предпочитают именно убийц. Вообще людям, которые проливали кровь, то есть тяжелые телесные повреждения", – сказала она.

Однако, по ее словам, существует ряд статей, по которым Минобороны России не вербует заключенных на фронт. Речь идет о статьях, связанных с политикой: "шпионаж", "измена родины", "сопротивление власти", "терроризм", "экстремизм".

"То, что обычно выдвигают на оккупированных территориях партизанам. И педофилия, причем педофилия тяжелой степени, а легкой степени – пожалуйста", — добавляет Романова.

Также, по ее словам, есть такие подразделения, как "Шторм-V" и "Шторм Гладиатор".

"Шторм-V" – это заключенные, набранные из нового набора, те, которых не отпустят за полгода, которые будут воевать до окончания войны. Это новый осенний набор, все новые поступают туда. И самый интересный батальон – это "Шторм Гладиатор". Туда входят заключенные обычно молодые, хорошо подготовленные мужчины, не имеющие семьи, имеющие боевой опыт. Такие вот шахиды-убийцы", — резюмировала Ольга Романова.

Напомним, в России создали "элитный" штурмовой отряд из заключенных.

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