Вербуют мигрантов и наркозависимых: в РФ готовятся к новой волне мобилизации

В Российской Федерации продолжается так называемая частичная мобилизация, там готовятся к новой волне.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что по данным Генерального управления разведки Украины, в России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.

В отчете упоминается информация, предоставленная Центром национального сопротивления, согласно которой в Северной Осетии в военную службу вербуют наркозависимых людей.

Один из пленных российских военнослужащих сообщил ЦНС, что ему не удалось преодолеть свою зависимость и он продолжал употреблять запрещенные вещества, сражаясь на Запорожском направлении.

"Мобилизировался человек из-за угрозы предстать перед судом. Его задержали из-за управления автомобилем без документов. Для того чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину", — пишут в ЦНС.

Эксперты ISW также отметили, что в Вооруженных силах России распространена проблема дезертирства и неповиновения командирам. Например, обвинения в дезертирстве получили восемь мобилизованных из Калининградской области, выехавших из Луганской области в РФ такси и автобусом.

Что известно о мобилизации в России

Новая волна мобилизации не помешает Силам обороны проводить наступательные операции на передовой. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

За счет призванных в ряды армии граждан, как утверждает Черняк, Кремль хочет осуществить масштабное наступление для оккупации новых украинских территорий. Несмотря на планы дальнейшего захвата регионов, российские оккупанты занимаются возведением фортификационных сооружений на тех направлениях, где они теоретически должны вести штурмовые действия.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в России полным ходом проходит подготовка к новой мобилизации, и ФСБ издала приказ о запрете пересечения границы гражданам, имеющим долги.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что для РФ – не проблема мобилизовать 500 тысяч человек, а то и несколько миллионов. Однако для обеспечения такого количества бойцов не хватит техники, оружия и даже патронов. Не исключено, что мобилизованных бросят в бой прямо с палками или винтовками Мосина.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.

Мобилизация в России: для чего Путин увеличивает свою армию