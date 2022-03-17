"Вербуются наемники в частные военные структуры": РФ проводит скрытую мобилизацию

Наемники, как говорит Вениславский, "нехотя идут на войну с Украиной".

В России сейчас проводят скрытую мобилизацию. Страна-агрессор вербует наемников в частные военные структуры для участия в войне с Украиной.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире украинских телеканалов.

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"Открытая или общая мобилизация не происходит (в РФ – ред.), — происходит скрытая мобилизация. Вербуются наемники в частные военные структуры. Хотя уровень зарплат, который им обещают, он не удовлетворяет тех, кто был бы готов воевать исключительно за деньги, тем более, понимая всю картину. А эти наемники, они прекрасно понимают, что их ждет, потому что они понимают, сколько реальных потерь. И они очень неохотно идут на войну с Украиной", – сказал он.

Вениславский уточнил, что Россия пытается мобилизовать скрытым образом, прежде всего, те человеческие ресурсы, которые пополнят потери в личном составе. Нардеп выразил убеждение, что в ближайшие дни или недели произойдет "переломный момент": россияне осознают реальное количество потерь армии РФ. По его словам, это может иметь эффект вместе с усиливающимися санкциями вместе с международными судебными решениями.

"Поэтому я убежден, что в ближайшие дни, возможно – недели, – уже состоится тот переломный момент осознания гражданами РФ, которые поймут, что количество потерь было намного больше, чем доносят пропагандисты с телеканалов. И это может иметь эффект вместе с ежедневно санкциями". усиливаются вместе с теми международными судебными решениями, которые мы имели вчера, и т.д.", — добавил он.

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