Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров 19 марта: "Из десяти сработали восемь"

Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров 19 марта: "Из десяти сработали восемь"

Украинцев перевозят в более безопасные места.

В субботу, 19 марта, из 10 гуманитарных коридоров сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

"Гуманитарные коридоры за 19 марта 2022 года. Из 10 гуманитарных коридоров сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека", — отметила она.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 19 марта

Напомним, что гуманитарными коридорами 18 марта эвакуированы 9145 украинцев. В частности, удалось вывезти в Запорожье 4972 жителей Мариуполя , из которых 1124 – дети.

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