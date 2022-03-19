Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров 19 марта: "Из десяти сработали восемь"

Украинцев перевозят в более безопасные места.
В субботу, 19 марта, из 10 гуманитарных коридоров сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.
"Гуманитарные коридоры за 19 марта 2022 года. Из 10 гуманитарных коридоров сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека", — отметила она.
Напомним, что гуманитарными коридорами 18 марта эвакуированы 9145 украинцев. В частности, удалось вывезти в Запорожье 4972 жителей Мариуполя , из которых 1124 – дети.
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