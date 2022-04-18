Верещук обратилась к руководству РФ: немедленно открыть гумкоридор из Мариуполя

Верещук обратилась к руководству РФ: немедленно открыть гумкоридор из Мариуполя

Украина требует от РФ открыть гуманитарный коридор для гражданских лиц.

Украина требует от военно-политического руководства России открыть гуманитарный коридор Мариуполь-Бердянск для эвакуации гражданских лиц.

Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", — заявила она.

Украина также требует "срочного гуманитарного коридора с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц".

"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности за военные преступления", — подчеркнула Верещук.

18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не работали, их не удалось согласовать с оккупантами.

Напомним, задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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