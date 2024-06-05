Верещук: для 17-летних украинцев за границей отсрочят взятие на учет

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Кабмин готовит постановление, которое позволит 17-летним украинцам, находящимся за рубежом, получить отсрочку для взятия на учет в ТЦК до возвращения в Украину или конца военного положения.

Об этом Верещук написала в Telegram.

"Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на военный учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила. Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, – это только увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации", - прокомментировала она.

По словам Верещук, уже разработано соответствующее постановление, которое проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет – либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения", - пояснила Ирина Верещук.

В Минобороны на днях объяснили, кому из находящихся за рубежом украинцев нужно вернуться и лично прийти в ТЦК.

Верещук предлагает усилить набор женщин для работы в ТЦК и СП.

Читайте также ведущие новости дня: