Верещук: Прилагаем все усилия для освобождения из плена мэров, которых удерживают оккупанты

Верещук: Прилагаем все усилия для освобождения из плена мэров, которых удерживают оккупанты

В руках захватчиков находятся руководители Мелитополя и Днепрорудного.

Вооруженные силы Украины работают над освобождением из плена мэров, которые были насильственно захвачены российскими оккупантами.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в видеообращении вечером 15 марта.

"Мы также прилагаем все усилия, чтобы освободить незаконно удерживаемых оккупационными войсками представителей нашего местного самоуправления. Остается в принудительном плену мелитопольский глава Иван Федоров.

Пытаемся получить более полную информацию о местонахождении днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева и Сергея Приймы, которых оккупанты похитили 13 марта", - сказала Верещук.

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