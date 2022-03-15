Верещук: Прилагаем все усилия для освобождения из плена мэров, которых удерживают оккупанты

В руках захватчиков находятся руководители Мелитополя и Днепрорудного.
Вооруженные силы Украины работают над освобождением из плена мэров, которые были насильственно захвачены российскими оккупантами.
Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в видеообращении вечером 15 марта.
"Мы также прилагаем все усилия, чтобы освободить незаконно удерживаемых оккупационными войсками представителей нашего местного самоуправления. Остается в принудительном плену мелитопольский глава Иван Федоров.
Пытаемся получить более полную информацию о местонахождении днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева и Сергея Приймы, которых оккупанты похитили 13 марта", - сказала Верещук.
Читайте также:
Верещук сообщила, сколько удалось вывезти людей гуманитарными коридорами из заблокированных городов в сутки
"Лепят очередной фейк": Верещук рассказала, как пропагандисты РФ атакуют эвакуированных из Мариуполя людей
Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на Сумском направлении и сколько удалось спасти людей
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы