Верещук призвала россиян предоставить списки вывезенных оккупантами украинских детей

Министр также призвала РФ предоставить списки детей, которые без родителей находятся на временно оккупированных территориях Украины.

В субботу, 18 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к российским чиновникам. Она призвала предоставить Украине списки детей, вывезенных на территорию РФ.

Соответствующее заявление Верещук опубликовала на своем Telegram-канале. .

"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию", – говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров Украины 7 марта одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий попадает город Бахмут Донецкой области. В Минреинтеграции подчеркнули, что детей из Бахмута будут вывозить в сопровождении по крайней мере одного из родителей или опекунов.

Ранее мы сообщали, что в Бахмуте, являющемся одной из самых горячих точек фронта, остаются десятки детей и тысячи совершеннолетних граждан.