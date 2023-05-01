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Верещук призвала жителей оккупированных территорий не брать паспорта РФ: что советовали раньше

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
398
Время на прочтение
1 мин
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Верещук призвала жителей оккупированных территорий не брать паспорта РФ: что советовали раньше

Ирина Верещук призвала жителей оккупированных территорий не принимать паспорта РФ. Фото/Минреинтеграция Украины.

В Кабмине обратились к жителям оккупированных территорий касательно паспортов РФ.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, не брать российские паспорта.

Об этом министр написала в Telegram.

На прошлой неделе россияне приняли очередной указ – они хотят, чтобы украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий.

"Мои рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях остаются прежними: российские паспорта не брать, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать, ждать ВСУ", — написала Верещук.

Однако вчера, 30 апреля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить, ведь это самое главное.

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Дата публикации
Просмотры
398
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