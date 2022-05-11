Верещук призывает мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых из "Азовстали"

По ее информации, на территории завода может быть еще около тысячи бойцов, среди которых половина тяжело ранены.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к процессу эвакуации тяжелораненых из окруженной российскими захватчиками "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Так Ирина Верещук в интервью французскому телеканалу BFMTV рассказала о критической ситуации на "Азовстали", откуда недавно были эвакуированы все гражданские граждане: дети, женщины, пожилые люди.

Сейчас там остались защитники "Азовстали", среди которых половина – тяжело ранены, они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из "Азовстали", - подчеркнула Ирина Верещук. - Миссия МК Красного Креста и ООН готовы присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему!", — подчеркнула она. .

По ее информации, на территории комбината может находиться еще около тысячи бойцов. Там постоянно продолжаются жестокие бои, оккупанты не прекращают попыток штурмовать "Азовсталь", наносят многочисленные авиаудары, также была попытка наземной спецоперации – враг пытается уничтожить всех оставшихся в живых.

"Нам нужна помощь лидеров государств в посредничестве, чтобы договориться с Россией о гарантиях, которые она должна предоставить во время действия гуманитарного коридора. Это режим прекращения огня, место, куда раненые будут эвакуированы", — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться в плен российским войскам, поскольку имеет и выполняет приказ держать оборону мариупольского завода "Азовсталь".

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