Верещук рассказала, куда эвакуируют людей из освобожденных территорий Херсонской области

Людей, которые захотят выехать из освобожденных населенных пунктов Херсонской области, могут эвакуировать на запад Украины или в другие города по желанию.

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет Укринформ.

По ее словам, сейчас разрабатывают направления эвакуации на Николаев и Кривой Рог, будут формировать эвакуационные автобусы, которые будут довозить в большие города, а дальше люди будут ехать на запад Украины или куда пожелают.

"Территориальные громады, местные органы власти, а также волонтерские сообщества будут составлять списки (желающих эвакуироваться – ред.), ОВА будет формировать колонны, то есть все должно быть под сопровождением. Конечно, это все будет за средства государства, в том числе военных администраций", — сказала Верещук.

Верещук также отметила, что эвакуация из Херсона не будет массовой, но она нужна, потому что очень тяжело будет пережить зиму из-за уничтоженной энергетической инфраструктуры.

"Мы не успеем восстановить все настолько, чтобы обогреть дома с детьми, больными, маломобильными. То есть это не будет массовая эвакуация. Но болеющие старшие остались без опеки и заботы родных, мы будем советоваться и делать все, чтобы люди эвакуировались, к примеру, в Закарпатскую или Ивано-Франковскую области", — добавила Верещук.

Напомним, жителей освобожденной Херсонщины призывают эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

Освобождение Херсона

Херсон освободили из-под оккупации россиян 11 ноября.

В понедельник, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Херсон.

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