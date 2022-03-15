Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на Сумском направлении и сколько удалось спасти людей

Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на Сумском направлении и сколько удалось спасти людей

Из Сумской области гуманитарными коридорами эвакуировали более 8 тысяч человек.

Из Сумской области гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 8 тысяч 533 человека, в том числе из Сум – 6 тысяч 950 человек.

Об этом 15 марта заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, из города Тростянец – 140 человек, из города Лебедин – 113 жителей, из города Шостка – 166 жителей и из города Конотоп – 1 тысячу 180 человек.

Относительно Харьковской области, по словам Верещук, эвакуировали 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.

Ранее вице-премьер сообщила, что из девяти согласованных гуманитарных коридоров сработало семь. Благодаря им удалось вывести 28 тысяч 893 человека из заблокированных оккупантами городов.

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