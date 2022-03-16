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Верещук рассказала о запланированных на 17 марта гуманитарных коридорах

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Верещук рассказала о запланированных на 17 марта гуманитарных коридорах

Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Также в населенные пункты доставят гуманитарную помощь.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения 17 марта.

"На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины вдоль маршрута и продолжаем забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска в Запорожье.

Также мы планируем организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", - сказала Верещук в видеообращении вечером 16 марта.

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