Верещук рассказала о запланированных на 17 марта гуманитарных коридорах

Верещук рассказала о запланированных на 17 марта гуманитарных коридорах

Также в населенные пункты доставят гуманитарную помощь.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения 17 марта.

"На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины вдоль маршрута и продолжаем забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска в Запорожье.

Также мы планируем организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", - сказала Верещук в видеообращении вечером 16 марта.

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