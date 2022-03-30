Верещук: "Российские боеприпасы возле ЧАЭС сдетонируют в любой момент"

ООН должна принять немедленные меры по демилитаризации зоны.

Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.

Это подчеркнула министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она заявила, что возле ЧАЭС может повториться ситуация, которая произошла вчера в Белгороде, в России. Там сдетонировали боеприпасы, в результате мощных взрывов пострадали люди.

"Ситуация в Белгороде – это пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных и непригодных боеприпасов времен Второй мировой войны. Только вчера Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе детонации боеприпасов, огромный состав которых рф обустроила возле ЧАЭС", — подчеркнул он.

Она также сказала, что Совбез ООН должен немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введение туда спецмиссии ООН.

"Только так можно устранить риски повторения аварии на станции в результате небрежного обращения со смертельно опасными боеприпасами российскими оккупантами!" – отметила Верещук.

Напомним, российские оккупанты на территории Чернобыльской зоны накопили опасные боеприпасы, которые могут взорваться.

Читайте также: