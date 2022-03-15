Верещук сообщила, сколько удалось спасти людей гуманитарными коридорами из заблокированных городов за сутки

Эвакуированным оказывается посильная необходимая помощь.
Из девяти согласованных гуманитарных коридоров сработало семь. Ими удалось спасти 28 тысяч 893 человека из городов, заблокированных российскими оккупантами.
Об этом 15 марта заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, в первую очередь — Донецкая область. По коридору из Мариуполя, который является одним из самых горячих военных точек, спаслось около 20 тысяч человек.
"Из города Мариуполь в направлении города Запорожья через Бердянск, Мангуш и другие населенные пункты сегодня выехало более 4 тысяч частных авто, из которых 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные остались на ночлег в городе Бердянск и других населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей", — рассказала она.
Она подчеркнула, что в обоих городах эвакуированным оказывается посильная необходимая помощь.
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