Верещук советует жителям оккупированных территорий выезжать в третьи страны: что произошло

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук посоветовала украинцам на временно оккупированных территориях выезжать в третьи страны. Такой призыв может быть связан с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Об этом Ирина Верещук написала в Telegram.

"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и не удивительно. Оккупационные чиновники имеют еще немного времени, чтобы убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но, это уже как получится. Украинцам на ВОТ советую или временно уехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное – беречь себя и детей", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая.

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