Верещук требует эвакуацию из "Азовстали": там около тысячи мирных жителей

Верещук требует эвакуацию из "Азовстали": там около тысячи мирных жителей

В подземных укрытиях завода "Азовсталь" в Мариуполе находится более полутора тысяч человек.

Среди людей, которые скрываются в "Азовстале" от атак страны-агрессора России, находится около тысячи гражданских и 500 раненых военных.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она настаивает на срочной эвакации людей по укрытию на заводе.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор мариупольского комбината "Азовсталь". Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали". Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", — подчеркнула Верещук.

Напомним, кафиры бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские кафиры нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

В четверг, 21 апреля,президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовсталь" в Мариуполе, отдал приказ отменить его. Он также утверждает, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь.

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