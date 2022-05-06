Верещук умоляет международные медицинские организации вывезти из "Азовстали" раненых защитников Мариуполя

Минреинтеграции призывает международную медицинскую организацию "Врачи без границ" (MSF) сформировать эвакуационную миссию для спасения раненых защитников Азовстали.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась в организацию с просьбой вывезти из окруженного комбината "Азовсталь" всех людей, в том числе раненых защитников Мариуполя.

Об этом говорится на канале Минреинтеграции в Телеграмме.

"Жалкие условия, в которых находятся все окруженные Азовстали, отсутствие доступа к медицинской помощи, ухудшение их физического и психологического состояния являются явным нарушением раздела IX статьи 55 Устава Организации Объединенных Наций", — говорится в письме Вице-премьер-министра Ирины Верещук к главе MSF в Украине Мишеля-Оливье Лашарите.

По словам вице-премьер-министра, MSF должна оказывать помощь населению, которое попало в беду или является жертвой вооруженных конфликтов.

"Исходя из принципов, которыми руководствуется MSF Минреинтеграции, просит сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в металлургическом комбинате Азовсталь. Оценить их физическое и психическое состояние, собрать свидетельства об условиях, в которых они находятся и оказать медицинскую помощь украинцам, права человека которых нарушены Российской Федерацией", — подчеркнула Верещук.

Напомним, военный медик, лечащий защитников Мариуполя, записал срочное обращение. Врач, который недавно довел до слез украинцев фотографиями окровавленных рук, попросил спасти военнослужащих на "Азовстали" и рассказал о ситуации с ранеными.

В частности, он рассказал, что каждый день на территории "Азовстали" умирают люди. Кто-то от вражеских пуль, кто-то от голода, а кто-то от гнойных ран из-за нехватки антибиотиков.

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