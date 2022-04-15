Верховная Рада готовит новые экономические законопроекты о преференциях для бизнеса — Стефанчук

Законодательные акты касательно поддержки предпринимателей должны голосовать на ближайшем заседании.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, какие экономические законопроекты разрабатывает парламент для поддержки бизнеса.

Об этом он рассказал 15 апреля в эфире телемарафона.

Стефанчук перечислил преференции для бизнеса, которые уже приняли нардепы, и какие упрощения уже действуют.

"В частности, мы уже проголосовали за налоговые правила по отчетности, вопросы запрета любых проверок, снижение НДС и пошлины на ввоз на территорию Украины топлива с 20% до 7%. Кроме этого, мы поработали с ФЛП и предоставили возможность или не платить ЕСВ для І и ІІ группы, или возможность перейти на 2% налог для ІІІ группы. И целый ряд таких механизмов", — отметил спикер парламента.

Он также подчеркнул, что на ближайшем заседании Рада будет голосовать за другие возможные преференции для украинского бизнеса, как в областях, где не ведутся боевые действия, так и в регионах, где они активны.

"Сейчас мы вместе с Минэкономики и экономическими ведомствами прорабатываем другие возможные преференции, поскольку важно, чтобы на тех территориях, где не ведутся активные военные действия, бизнес работал. Потому что бизнес — кровеносная система нашего государства. Поэтому мы сейчас в частности рассматриваем и ряд поддерживающих законодательных актов на территории тех регионов, которые находятся под военными действиями по рознице и торговле, по вопросам почты, других вещей. Кроме того, мы сейчас прорабатываем и на следующей неделе будем голосовать вопросы, которые касаются сельского хозяйства, потому что нужны гарантии, что посевная, а затем сбор урожая пройдут надлежащим образом", — добавил Стефачук.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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