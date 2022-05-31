Верховная Рада хочет отправить в отставку Людмилу Денисову: в "Слуге народа" рассказали о причинах

Верховная Рада хочет отправить в отставку Людмилу Денисову: в "Слуге народа" рассказали о причинах

Народные депутаты Украины собрали подписи для выражения недоверия Уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой.

В дальнейшем вопрос об увольнении Людмилы Денисовой должен рассмотреть парламентский комитет и народные депутаты.

Об этом сообщила спикер провластной партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. После этого вопрос об увольнении омбудсменки должен быть рассмотрен парламентским комитетом, а затем — на заседании Верховной Рады", — написала Палийчук.

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов отметил, что депутаты уже 31 мая могут отправить Людмилу Денисову в отставку. По словам "слуги народа", это произошло потому, что якобы с начала войны Денисова не занималась своей работой.

"К большому сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев Денисова почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук", – написал Фролов.

Депутат также обвинил омбудсмена в том, что она с начала войны долгое время находилась за границей, а именно – в западной Европе.

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", — отметил Фролов .

Напомним, что омбудсмена Людмилу Денисову планировали отправить в отставку еще в ноябре 2021 года.

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