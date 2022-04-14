Верховная Рада назначила нового министра экологии: кто им стал

Верховная Рада назначила нового министра экологии: кто им стал

За соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.

Верховная Рада Украины в четверг, 14 апреля, назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Им стал Руслан Стрелец.

Об этом в соцсетях сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.

Руслан Стрелец родом из Днепра. Он был заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. До этого он 12 лет работал в Днепропетровской ОГА.

Ранее уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. "За" его отставку проголосовало 322 нардепа.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главная претензия к работе Абрамовского — коррумпированность экоинспекции в регионах.

Читайте также: