Верховная Рада назначила нового министра экологии: кто им стал

За соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.
Верховная Рада Украины в четверг, 14 апреля, назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Им стал Руслан Стрелец.
Об этом в соцсетях сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.
Руслан Стрелец родом из Днепра. Он был заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. До этого он 12 лет работал в Днепропетровской ОГА.
Ранее уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. "За" его отставку проголосовало 322 нардепа.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главная претензия к работе Абрамовского — коррумпированность экоинспекции в регионах.
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