Верховная Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию: известны сроки

Верховная Рада намерена в ближайшие дни снова продлить сроки действия военного положения и общей мобилизации в Украине.

Об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В ближайшие дни Парламент снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации. Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны", — написал он в своем Telegram-канале.

Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в мае и действует 18 августа 2023 года.

По его словам, продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Железняк также отметил, что сначала президент должен подать в Раду соответствующие указы, которые утвердит профильный комитет (по вопросам обороны) и затем проголосуют в сессионном зале нардепы. Для принятия соответствующего решения необходимо набрать более 226 голосов избранников.

Напомним, ранее мы писали, какие повестки будут выдавать в Украине в августе.

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