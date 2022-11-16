Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации: сколько будет продолжаться

Верховная Рада Украины в среду, 16 ноября, продлила действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

За соответствующее решение проголосовали 294 народных депутата.

Согласно закону, действие военного положения в Украине продолжается с 5:30 часов 21 ноября 2022 года сроком на 90 суток – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение в Украине

В Украине уже в шестой раз продолжают действие военного положения и общей мобилизации. Впервые нардепы приняли такое решение в начале полномасштабной войны России против Украины 24 февраля. Предусматривалось введение военного положения на 30 суток. В марте и апреле действие военного положения и мобилизации продлевали на аналогичный срок.

В мае, а затем в августе, по представлению президента Владимира Зеленского военное положение продолжали на 90 суток.

К моменту действия военного положения ограничивается свобода передвижения, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, устанавливается комендантский час. На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который он был введен. При устранении опасности президент Украины может принять указ об отмене военного положения.

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