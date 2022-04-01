Верховная Рада установила вознаграждение за сдачу боевой техники РФ: какие расценки

Выплачивать вознаграждение за технику предполагается из государственного бюджета.

Верховная Рада на заседании установила размеры денежного вознаграждения за добровольно переданное ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Законопроект был принят в целом.

Согласно проекту закона №7229, сдавать военную технику и транспорт армии РФ предлагается военнослужащим ВСУ, других силовых структур Российской Федерации и рядовым гражданам. Техника должна быть в хорошем состоянии и пригодна для дальнейшего применения.

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В частности, за боевой самолет (истребительной и штурмовой авиации) установлена награда в 1 000 000 долларов, такую же сумму можно получить за корабль I или 2 ранга; по 500 тысяч будут выплачиваться за боевой вертолет и корабль 3 или 4 ранга. За реактивные системы залпового огня – от 25 000 до 35 000 долларов; танк или "самоходка" — 100 000.

За боевые машины пехоты (десанта), бронетранспортеры, бронированные разведывательно-дозорные машины будут давать по 50 000 долларов, за военный автомобиль (грузовой, специализированный), тягачи, военные инженерные машины разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладчики, для осуществления землеройных работ или для преодоления водных преград будут выплачивать по 10 000 долларов.

Выплачивать вознаграждение за технику предполагается из государственного бюджета.

Напомним, что украинские защитники каждый день показывают мастерство в обороне собственной страны.

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