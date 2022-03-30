Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил вынужденных переселенцев во Львовской области

Комиссар ООН посетил один из пунктов размещения внутриперемещенных лиц.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил Львовщину, в частности, он пообщался с вынужденными переселенцами из-за войны в Украине, находящихся в области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

Делегация ООН посетила один из пунктов размещения внутриперемещенных лиц, который обустроили в одном из поселков области, где находятся 282 человека.

Фото: Львовская ОВА

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"Наша организация имеет дело с беженцами по всему миру. С начала войны, вызванной Россией, почти 4 миллиона беженцев из Украины бежали в соседние страны. Для меня было важно посетить Львовщину, чтобы поддержать местную власть и всех людей, которые сейчас помогают внутренне перемещенным". лицам здесь. В то же время хочу узнать, что еще наша организация может сделать для этих людей, которые есть нужды. Наши усилия сейчас сосредоточены на сферах защиты, жилья и денежной поддержки. Гранди.

Во время визита представители ООН имели возможность пообщаться также с людьми, которые нашли убежище во Львовской области.

Напомним, по данным ООН, более 10 миллионов украинцев покинули свои дома с начала войны.

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