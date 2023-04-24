"Верим, что победа близка": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению

Президент подчеркнул, что украинцы продолжают бороться за свою свободу.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению и выразил надежду, что победа в войне близка.
Об этом он сообщил в интервью каналу Al Arabia.
По его словам, ситуация на фронте сложная, однако Украина продолжает воевать и становится сильнее.
"Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад. Мы надеемся и верим, что ежедневными достижениями мы близки к победе", — сказал Зеленский.
Он отметил, что украинский народ полон решимости вернуть временно оккупированные территории и заниматься развитием страны.
Напомним:
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заговорил о сюрпризах предстоящего контрнаступления ВСУ, которые удивят не только оккупантов, но и украинцев.
По его словам, украинские защитники могу атаковать оккупантов на захваченных территориях совсем не так, как этого ожидают в Российской Федерации.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель. Основной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного россиянами Крыма. Таким прогнозом поделился бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.
17 апреля глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что деоккупация всех украинских территорий осуществляется постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым.
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