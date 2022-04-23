"Верить в такие вещи не хочется": Зеленский считает, что Россия может использовать ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности применения Россией ядерного оружия.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Я не считаю, что адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это может быть использование человеком не загнанным в угол, а когда он потерял связь с реальностью, со здравым смыслом. Я считаю, что иначе оценить использование ядерного оружия оружия нельзя.Я не считаю, что это случайность.Если руководство РФ не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность, они не смогут и не будут использовать ядерное оружие.Может ли это быть со стороны РФ?Может ли верю я в это? – Верить в такие вещи не хочется, скажу вам честно», – отметил Зеленский.

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