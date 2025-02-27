Вернет ли Украина хотя бы часть оккупированных территорий – что сказал Трамп

В частности, Трамп отметил, что "многие морские линии были захвачены", и "об этом будут говорить".

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "посмотрят", сможет ли Украина вернуть некоторые территории, которые Россия захватила во время войны, в том числе на "морской линии".

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает CNN.

"Да, было захвачено много областей", — сказал Трамп сегодня журналистам в Овальном кабинете. "Да, мы говорили об этом. Многие морские линии были захвачены, и мы будем об этом говорить, и мы посмотрим, сможем ли мы вернуть это, удастся ли вернуть много этого для Украины. Если это возможно, мы это увидим".

Трамп не уточнил, о каких именно территориях идет речь, но можем предположить, что говоря о "морской линии", он имел в виду побережье Азовского моря.

Ранее Дональд Трамп сообщил о своей цели "номер один" в отношении Украины. Также он сказал, что доверяет Путину.

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