Вернет ли Украина Крым под свой контроль в этом году: прогноз астролога

Украина может вернуть Крым в конце этого года или начале следующего.

Возвращение Украиной оккупированного россиянами Крыма может состояться в конце этого или начале следующего года.

Об этом в интервью Фабрике Предсказаний рассказала практикующий астролог Альбина Пономаренко.

“Эта война действительно длится 9 лет. Это, кстати, моя собственная боль. Потому что Крым — моя точка силы. Я родилась и выросла в Киеве, но в Крыму бывала 3-4 раза в год. Там есть места, которые меня наполняют. Поэтому я очень жду его возвращения. Все предсказания я делаю в единую Украину. Мы слышали прогнозы на ноябрь и декабрь 2023 года и январь 2024 года. Я считаю, что именно в эти периоды мы начнем либо постепенно возвращать свое, либо одним махом. Это уже и воля Бога, и воля наших стран-партнерок, и президента, и генерала Залужного и всей страны”, — подчеркнула Альбина Пономаренко.

Напомним, что Украина будет освобождать свои территории с оккупации, и незаконно захваченный россиянами Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией.

Читайте также: