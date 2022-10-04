Вернули флаг Украины: ВСУ показали, как освободили четыре населенных пункта в Херсонской области

Бойцы Криворожской отдельной бригады территориальной обороны и одна из бригад Десантно-штурмовых войск освободили четыре населенных пункта в Херсонской области.

Речь идет об Архангельское, Староселье, Большой Александровке и Малой Александровке Херсонской области.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ и Региональное управление Сил территориальной обороны "Восток" ВС Украины.

Криворожская ТРО освободила три населенных пункта — Архангельское, Староселье, Большая Александровка.

"Рашисты будут убегать с нашей земли или лягут в нее. Потому как говорят бойцы других бригад нашего регионального управления: "Бойся Бога и ТрО Кривого Рога!", — говорится в сообщении.

Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщили, что им 4 октября удалось освободить Малую Александровку в Херсонской области.

"Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны. Так, 4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.

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