Вернулись из Польши: что известно о семье с 1,5-летним мальчиком, убитых российской ракетой в Кривом Роге

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря погибли молодые супруги с 1,5-летним сыном.

Российская ракета попала в 3-этажный жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки погибла почти вся семья — Александр Корнийчук, его жена Людмила и их полуторагодовалый сын Тимофейко. Их старший сын, 7-летний Максим остался жив, потому что находился у прабабушки.

Еще одной жертвой стала 64-летняя соседка супругов. Тринадцать человек получили ранения, среди них четверо детей.

Детали о погибшей от преступных действий россиян семье рассказывают "Факты".

Супруги купили трехкомнатную квартиру в этом доме только год назад и только заканчивали в доме ремонт.

Когда началась война, Александр вывез жену с детьми в Польшу. Они там были около четырех месяцев и вернулись, потому что очень скучали.

"Несколько месяцев назад Людмила с сыновьями вернулась, хотя Александр не слишком поддерживал эту идею, потому что город обстреливали. Он очень переживал за семью. Семья много раз спускалась в бомбоубежище, они не пренебрегали безопасностью. Почему так случилось, что на этот раз они остались — знаю. Накануне Александр говорил, что уйдет в отпуск, потому что очень устал. Может, был после смены и крепко спал. Так же в кроватке находился и его младший сын", — рассказывает журналистам товарищ погибшего Павел Лапшин.

По его словам, квартира Корнийчук стала эпицентром удара ракеты. Одну ее часть нашли в здании, другую в парке рядом.

"Все верили, что они выжили. Как мне сообщили, товарища отвезли в больницу в реанимацию. У него было тяжелое состояние, сильно раненные ноги, позвоночник… Но операцию он не выдержал и умер. Тело Люди нашли за десять часов под завалами. Тимофейчука, голубоглазого зайчика, только ночью. Максимчик был в прабабушке в деревне. Туда он уехал за день до трагедии", — отмечает Павел.

В настоящее время старший сын погибшей пары находится у родственников. Мальчик еще не знает, что остался сиротой, ребенку пока говорят, что его родные – в больнице.

Напомним, что во время ракетной атаки житель Кривого Рога спас девочку со сквозным ранением.

16 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, в Кривом Роге российская ракета попала по жилому дому. Был разрушен подъезд.

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