Вернулись ли "вагнеровцы" под Бахмут: что говорит украинское командование

Их задачей является восстановить утраченные позиции и продолжать наступление, рассказали в ВСУ.

В украинском командовании подтверждают, что под Бахмут вернулись российские наемники "вагнеровцы", в том числе находившиеся в Беларуси.

Об этом в комментарии hromadske рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Мы подтверждаем информацию о пребывании (у Украины – ред.) подразделений бывших участников ППК "Вагнер", в частности речь идет о военнослужащих, которые были ранее в Беларуси", — сказал он.

Евлаш добавил, что "вагнеровцы" перезаключают контракты с Министерством обороны РФ и идут служить в разные структурные подразделения российской армии.

"Идут на разные должности: кто-то инструктором, кто-то обычным воином. То есть они рассеяны по разным подразделениям и участвуют в боях на востоке Украины. Их задачей является восстановить утраченные позиции и продолжать наступление", — рассказал он.

По его словам, речь идет о около 500 солдатах. Поэтом, он отметил, существенной угрозы они нести не будут, проинформировал он РБК-Украина.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на украинских воюющих на этом направлении военных писали, что "вагнеровцы" снова воюют в Бахмуте.

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