Вернулись ли "вагнеровцы" под Бахмут: что говорит украинское командование

Их задачей является восстановить утраченные позиции и продолжать наступление, рассказали в ВСУ.
В украинском командовании подтверждают, что под Бахмут вернулись российские наемники "вагнеровцы", в том числе находившиеся в Беларуси.
Об этом в комментарии hromadske рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.
"Мы подтверждаем информацию о пребывании (у Украины – ред.) подразделений бывших участников ППК "Вагнер", в частности речь идет о военнослужащих, которые были ранее в Беларуси", — сказал он.
Евлаш добавил, что "вагнеровцы" перезаключают контракты с Министерством обороны РФ и идут служить в разные структурные подразделения российской армии.
"Идут на разные должности: кто-то инструктором, кто-то обычным воином. То есть они рассеяны по разным подразделениям и участвуют в боях на востоке Украины. Их задачей является восстановить утраченные позиции и продолжать наступление", — рассказал он.
По его словам, речь идет о около 500 солдатах. Поэтом, он отметил, существенной угрозы они нести не будут, проинформировал он РБК-Украина.
Напомним, ранее CNN со ссылкой на украинских воюющих на этом направлении военных писали, что "вагнеровцы" снова воюют в Бахмуте.
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