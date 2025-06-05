Вернулся из-за границы и погиб в 20 лет: Зеленского просят присвоить бойцу звание Героя Украины

Станислав Никита / © из соцсетей

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В начале полномасштабного вторжения 17-летний ивано-франковец Станислав Микита выехал вместе с матерью и сестрой за границу. Но только достигнув совершеннолетия, вернулся в Украину и подписал контракт с ВСУ. В декабре прошлого года 20-летний боец с позывным «Сникерс» погиб на Запорожье.

Родственники погибшего обратились с петицией на сайте президента Украины с просьбой присвоить юному защитнику звание Героя Украины (посмертно).

Вернувшись в Украину, Станислав Микита сначала занимался волонтерской деятельностью, доставляя помощь в горячие точки. Но впоследствии принял сознательное решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Он служил оператором беспилотных летательных аппаратов в 75-м батальоне 102-й отдельной бригады территориальной обороны, принимал активное участие в составе группы аэроразведки «Mahno Group» на Запорожском направлении.

В августе 2024 года Станислав женился. Он мечтал о счастливой семейной жизни, но больше всего понимал важность своего присутствия на фронте, проявляя самоотверженность и мужество в ежедневной борьбе.

16 декабря 2024 года Станислав Микита погиб во время выполнения боевого задания в районе г. Гуляйполе Запорожской области в результате удара вражеского дрона-камикадзе. Ему навсегда осталось 20 лет.

Напомним, ранее офицер Сил обороны Украины с позывным «Гром», который получил звание Героя Украины в 21 год, рассказал, как в одном из боев ликвидировал своего одноклассника, воевавшего на стороне РФ

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