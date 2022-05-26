"Вернулся в составе оккупационных войск": в Украине к 14 годам тюрьмы приговорили предателя, находившегося на службе в ВСУ

"Вернулся в составе оккупационных войск": в Украине к 14 годам тюрьмы приговорили предателя, находившегося на службе в ВСУ

В Украине к 14 годам тюрьмы приговорили экс-военнослужащего предателя. Он проходил службу в Крыму в 2014 году и отказался выполнять приказ о передислокации воинской части с полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

Как стало известно, гражданин Украины состоял на военной службе в Крыму в 2014 году. Во время незаконной аннексии полуострова Россией отказался выполнять приказ о передислокации своей воинской части.

“Он поступил на службу в вооруженные силы РФ. Через восемь лет – 25 февраля 2022 бывший военный ВСУ вместе с еще двумя предателями вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в город Новая Каховка Херсонской области. Они были взяты в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области”, — рассказали в пресс-службе офиса генерального прокурора.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и дезертирстве. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Двум другим предателям также уже вынесли наказание – их приговорили к 14 и 15 годам тюрьмы.

Напомним, что в Луганской области помощники судей и бывший следователь прокуратуры перешли на сторону России.

Читайте также: