Вернуть украденный россиянами ноутбук и спрятать драгоценности незнакомцев в их квартире: украинцы удивляют неравнодушием

Украинцы демонстрируют свою доброту и желание помочь, находят украденный ноутбук россиянами и возвращают владельцам, а еще залезают в чужие квартиры, но не грабить, а спрятать ценные вещи.

Незнакомцы могут оказаться самыми родными спасателями, об этом говорится в сюжете ТСН.

«Из каждого дома они выносили все, что хотели», — Галина Ракицкая рассказывает о российских солдатах, которые вдирались в каждый дом в ее городке.

Женщина вместе с семьей живет возле села Богдановка, в Броварском районе. Когда россияне стояли уже в 10 километрах, то решили уехать. Рашисты зашли в их дом через неделю, когда заходили во двор, есть запись с видеокамеры наблюдения.

Эти решисты приехали из Челябинской области, это легко выяснить номер воинской части, в брошенных россиянами документах. Из домов русские военные тянули все ценное, в них жили, пили и ели, рассказывает Галина.

Женщина застала дома кутерьму и не нашла планшет мужа, а еще своего рабочего ноутбука, с которого обучает детей начальных классов. Но через несколько дней после возвращения домой Галине позвонил мужчина по имени Виктор и сказал, что нашел ее ноутбук. «Лежал ноутбук, планшет и я зашел в него, нашел владелицу и передал. Я совестливый человек, я передал», — рассказывает мужчина журналистам.

Найти владелицу было достаточно просто, говорит Виктор. Ибо в ноутбуке был установлен "Вайбер", а там и номер телефона Галины. Сам ноутбук и планшет Виктор нашел в заброшенной россиянами самоходной артиллерийской установке. «Это Сумская область, Конотопский район. Они сюда объезжали через Бахмач. Бросили технику, здесь наши ребята дали им немного «жизнь», – смеется Виктор.

И дали так, что домой они украинских сувениров не довезли, а их было немало. «В тягачи были телевизоры, планшеты, ноутбуки, сумочки женские, одежда детская», – рассказывает мужчина.

Такими грабежами россиян, кажется, уже никого не удивить, а вот добрые дела украинцев, в частности Виктора, действительно вдохновляют.

А вот у Татьяны и Виталия, из Ирпеня, своя удивительная история. Впрочем, своего волшебника они только мечтают найти. «И я действительно очень хотела бы найти того человека, который это сделал. Я очень надеюсь, что с ним все хорошо», – говорит Таня.

Из квартиры, которую сняли, в Ирпене Татьяна с Виталием и их сыном Тимофеем выехали сразу - 24 февраля. Когда рашистов выгнали ВСУ с Киевщины – владелец квартиры приехал в Ирпень и сфотографировал их дом и разбитое окно на кухне. Через несколько недель в квартиру приехал и Виталий. «К окнам, я увидел, что они зашторены. А потом увидел, что в раму вкручена какая-то проволка», — рассказывает Виталий.

Зайдя в квартиру, сразу заметил, что исчез телевизор, а еще робот-пылесос и другие ценные безделушки. Понял, что все это украли, но как оказалось позже, кто-то залез в разбитое окно, снял телевизор, спрятал его под кроватью в одеяле, чтобы не было видно. Всевозможные мелкие вещи – убрал из виду и спрятал в шкафах. Даже деньги, которые подарили Тимофею на его день рождения — тоже спрятал. «Разве такое может быть? Вроде бы приснилось», — неверится Татьяне.

Татьяна говорит, что ценность не в самих вещах, потому что самое главное они с собой забрали – сына, песика Бемби, которого брали из приюта, и подобранную в лесу кошку Монику. «У нас не было места вообще в машине. Так я уже выбирала или брать мне пылесос, или брать мне памперсы», — говорит женщина.

Ценность – в хорошем деле, которое сделал неизвестный. И кто это супруги не знает. С соседями, говорят, не познакомились хорошо, потому что заехали за месяц до войны. «Мы пошли спросить у соседей. Впрочем, нам открыли только в одной квартире, и ничего о добродетели не слышали», — рассказывает супруги.

Поэтому Виталий и Татьяна очень хотят, чтобы их волшебник откликнулся, чтобы поблагодарить.

Эти две истории, конечно, не о вещах, а о хороших людях, помогающих другим – совершенно незнакомым. И именно это большая ценность наших людей.

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