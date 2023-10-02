Вернуть утраченные позиции: российские оккупанты на Бахмутском направлении получили новый приказ

В то же время украинские военные своих намерений не изменили — они двигаются в сторону деоккупации города.

Российские оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич.

"Оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении — это касается Андреевки и Клещиевки. Россияне пытаются это сделать, применяя весь имеющийся потенциал, но им ничего не удается. Сейчас там происходят упорные бои", — подчеркнул Олесь Маляревич.

Он также добавил, что украинские военные своих намерений не изменили – они двигаются в сторону деоккупации города.

"Мы двигаемся в сторону деоккупации Бахмута, и это сложная миссия. Иногда 10-50 метров освобожденной украинской земли от захватчиков за сутки – это тоже результат, который дается невероятными усилиями", – отметил Маляревич.

Напомним, что Россия перебросила в Луганскую область новую 25-ю армию.

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