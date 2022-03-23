Вернуться домой, путешествовать по стране и развиваться: украинцы рассказали о своих желаниях после войны

Вернуться домой, путешествовать по стране и развиваться: украинцы рассказали о своих желаниях после войны

Почти все украинцы хотят либо остаться дома, либо вернуться в дом.

После победы Украины в войне с Россией, которая напала на наше государство, большинство граждан планируют путешествовать по стране, развиваться и открыть свое дело или пойти новую работу.

Об этом говорится в опросе "Рейтинга", проведенном 19 марта 2022 г.

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Так, путешествовать по стране после войны планируют 55% украинцев – это так называемое желание засвидетельствовать свое отношение и "обнять" страну, ценность которой повысилась вместе с ценой, которую приходится платить за то, что мы – граждане Украины.

"Планы на жизнь после войны преимущественно связаны с путешествиями, которые можно понимать и как знакомство со своей страной для мало ездивших до этого, а также возможность посетить родных и друзей", — сказано в сообщении.

Профессиональное развитие, новые знания в целом являются вторым очень актуальным направлением планов, потому что впереди восстановления страны, в профессиональной плоскости и структуре занятости произойдут изменения, значит, граждане это понимают и уже 49% размышляют, как получить дополнительное образование или новые знания, а 38% — освоить новую профессию.

Еще 27% мечтают после войны открыть свое дело, 21% — пойти на новую работу.

"Война – это всегда изменения, и люди начинают о них думать", – объясняют в "Рейтинге".

Кроме того, завести домашнего питомца планирует 25% украинцев, которые хотят заботиться, получать теплые эмоции и окружать себя жизнью.

"Почти все хотят или остаться дома или вернуться домой. Это не история о свободном выборе, чтобы иметь желание жить в другой стране, даже при наличии сейчас определенных возможностей это сделать. Выбор без выбора не бывает привлекательным, поэтому желание вернуться домой понятно Возвращение в дом – это как возвращение к себе, возможность себя не потерять и если и сделать выбор по изменениям, то по собственной воле, а не по принуждению», — говорится в результатах опроса.

Гендерные отличия наблюдаются в любых передвижениях: мужчины больше хотят путешествовать по стране, больше рассматривают возможность переехать в другой город/регион или за границу. Это объясняется тем, что женщины больше привязаны к месту и предпочитают оседлость. Собственное дело хотят открыть 31% мужчин против 23% женщин.

Планы покинувших свой город отличаются от оставшихся. Уехавшие больше хотят путешествовать по стране. И гораздо больше хотят получить дополнительное образование или новые знания (61% против 47%), освоить новую профессию (51% против 35%) и открыть свое дело (40% против 23%) – этот вынужденный отъезд сформировал активную позицию по жизни после войны, желания перемен и развития.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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