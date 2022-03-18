"Вернутся туда, откуда поднимались": Зеленский рассказал, какой будет цена для РФ за войну против Украины

"Вернутся туда, откуда поднимались": Зеленский рассказал, какой будет цена для РФ за войну против Украины

Война всегда имеет высокую цену для агрессора.

Война в Украине, которую развязала Россия, обернется для страны-оккупанта болезненным падением, россияне вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, в "лихие 90-е".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, после восьми лет войны на востоке сейчас продолжаются 23-и сутки украинской отечественной войны. Оккупанты не перестают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины.

"Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства", – сказал президент.

Как отметил Зеленский, такова будет для России цена войны против Украины.

"Это для них будет падением, болезненным падением. И они это ощутят – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора", — добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал свой прогноз об окончании войны в Украине и сообщил, когда украинцы смогут возвращаться в свои дома, которые были вынуждены покинуть из-за варварского нападения России.

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