Вероятная катастрофа на ЗАЭС: стали известны области, из которых эвакуируют жителей

В случае катастрофы на Запорожской АЭС эвакуируют жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Так, эвакуации подлежит население в радиусе 50 км вокруг ЗАЭС.

Об этом в эфире марафона "'Єдині новини" заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он уточнил, что речь идет о 275 тыс. человек.

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"Есть четкие планы эвакуации населения в тех ситуациях, когда может возникнуть чрезвычайная ситуация ядерного характера на территории Запорожской АЭС. В мирное время были проработаны эти планы... По этим планам, отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей", – рассказал Старух.

Он также сообщил, что ядерные реакторы на ЗАЭС достаточно надежные, а также рассчитаны на различные ситуации и могут выдержать удары. Однако ситуация с хранилищем отработанного ядерного топлива сложнее.

Напомним, в Минокружении предупредили, что последствия аварии на Запорожской АЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

По данным экологов, в результате катастрофы на ЗАЭС зона радиационного загрязнения составит 2 млн км2, а радиационное поражение получит 1 млн человек и не только в Украине.

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